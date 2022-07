Politie spreekt rokers en hondeneigenaars aan op Linkeroever

Het wijkteam patrouilleerde woensdag in natuurgebied het Rot. De agenten vroegen aan vier personen om hun hond aan de leiband te houden. “Een man die weigerde in te gaan op die vraag kreeg een boete voor zijn loslopende hond”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen. Vier personen die in het kurkdroge bos een sigaret rookten werden gesensibiliseerd. In de Regattawijk trof het team een dame van 92 jaar aan die was gevallen. “Zij werd medisch nagekeken en kon huiswaarts keren.” Tot kregen drie bestuurders een boete omdat ze rondreden met de gsm in de hand.