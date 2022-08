Politie rijdt wagen klem in Borgerhout

Hoe een koffiecon­tai­ner vol cocaïne leidde tot zes schoten in hartje Antwerpen: twee verdachten opgepakt

Voor de derde keer deze week heeft er in Antwerpen een schietpartij plaatsgevonden, voor de derde keer situeert die zich in het drugsmilieu. Vorige nacht vielen er plots zes schoten in het hartje van de stad, nabij de ingang van de Zoo en het Centraal Station. De twee personen die werden gearresteerd leidden de speurders iets verderop naar een koffiecontainer met cocaïne, waar eerder het spel op de wagen zou hebben gezeten.

18 augustus