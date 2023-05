Politie onderschept winkeldieven die voor 1.200 euro stelen met tas om alarmsystemen te omzeilen

REEKS. 100 jaar Rivieren­hof. Een Duits vliegtuig­fa­briek en een paarden­stal vol Joden: oorlogswol­ken boven het Rivieren­hof

Precies 100 jaar geleden opende het Rivierenhof zijn poorten voor het grote publiek. Maar uiteraard gaat de geschiedenis van het bekendste groendomein van Antwerpen véél verder terug. In de vierde aflevering van deze vijfdelige reeks nemen we u mee naar de Tweede Wereldoorlog. Terwijl op een boogscheut Joden, Engelse piloten en wapens zitten verstopt, laat de Duitse bezetter in het park zijn Messerschmitt-vliegtuigen herstellen. Om zichzelf en het fabriekspersoneel te beschermen worden schuilkelders en bunkers. Sommigen staan er nog steeds.