Politie onderschept leverancier van dealer: “Bij huiszoekingen werden drugs en 18000 euro cash geld gevonden”

Het wijkondersteuningsteam merkte tijdens de namiddag een dealer op die bevoorraad werd door zijn leverancier op de Laarsebaan. De politie stelde vast dat hij afrekende en nieuwe dosissen in ontvangst nam. De dealer werd kort daarna tegengehouden met zijn bromfiets. “Hij probeerde nog te voet te vluchten, maar de politie kon hem snel vatten. De 16-jarige jongen was in het bezit van 40 dosissen cocaïne”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.