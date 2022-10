Politie neemt verwaarloosde papegaai in beslag

De politie had melding gekregen dat er in een woning in de Statiestraat een zwaar verwaarloosde papegaai zou zitten in een kamer. Toen ze de kamer binnengingen, wisten de inspecteurs even niet wat ze zagen. De hele kamer lag bezaaid met uitwerpselen. Er was geen enkel raam die voor verluchting konden zorgen en agenten konden ook geen drinken aantreffen voor het dier. Enkel in het dak was er een kleine koepel waar wat licht door kon. De papegaai zag er enorm uitgemergeld uit en had ook heel wat van zijn pluimen verloren. Zijn poten zaten ook onder de uitwerpselen.