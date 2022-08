Politie neemt twee muziekboxen in beslag na nachtlawaai

Antwerpen RECONSTRUC­TIE. Hoe de Antwerpse zomer van 1942 gitzwart kleurde door Jodenjacht: “Agent die weigerde mee te werken kreeg straf van burgemees­ter”

De zomer van 1942 — nu precies 80 jaar geleden — is de geschiedenis ingegaan als één van de zwartste bladzijden uit het verleden van Antwerpen. De Duitse bezetter gaf toen het bevel om duizenden Antwerpse Joden op te sporen, te arresteren, op vrachtwagens te laden en naar treinen te escorteren. Een bijzonder kwalijke rol was weggelegd voor het stadsbestuur en de politie: zij werkten actief mee aan de Jodenjacht. Dit weekend worden de gebeurtenissen herdacht in de stad, wij doen eerst nog eens het relaas van die wrede zomer. Een reconstructie.

26 augustus