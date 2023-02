Politie neemt onverzekerde auto en bromfiets in beslag

In twee uur tijd controleerde de teamleden 81 voertuigen en 83 personen. De politie nam een onverzekerde bromfiets en een onverzekerde auto in beslag. Een bestuurder had zijn veiligheidsgordel niet om. Twee leerling-bestuurders reden rond met een voorlopig rijbewijs van het model 36 maanden. “Er was bij geen van de twee een verplichte begeleider aan boord. Telkens was er geen ‘L’ aangebracht aan de achterkant van de auto en was er geen sprake van een tweede verplichte spiegel”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.