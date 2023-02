Politie neemt namaakjuwelen in beslag ter waarde van 13.000 euro

Antwerpen “Dubai moet beloftes nakomen”, zegt minister Verlinden bij start offensief tegen drugsmaf­fia

“Een Europese vuist moet in Dubai op tafel slaan.” Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden leidde dinsdagmiddag Europees commissaris Ylva Johansson en tientallen Europese journalisten rond in de Antwerpse haven. Het was de start van een offensief tegen de drugsmaffia waarbij minister Verlinden volgende maanden samenzit met (privé-)partners in binnen- en buitenland. Ze gaat ook zelf op bezoek in ‘donorlanden’ Ecuador en Colombia.

7 februari