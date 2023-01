Politie neemt namaak horloges in beslag

Hoboken Hoboken op 4 februari decor van ‘Pannenkoe­ken­run’

Op zaterdag 4 februari zijn alle sportieve Hobokenaren welkom om hun nieuwjaarskilo’s eraf te lopen op een parcours van 10 km door Hoboken. Plaats van afspraak is het clubhuis van HAKI in Fort 8. Is 10 km teveel? Dan is er een Short Run van 5 km. Daarnaast is er ook een Kids Run voor kinderen vanaf 4 jaar.

18 januari