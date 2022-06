Politie krijgt meldingen over valse verkeersboetes: “Ga niet in op vraag tot betaling”

“We krijgen veel vragen binnen over een verkeersboete die mensen ontvangen per mail en die meerdere afzenders kent waaronder PZ Antwerpen. Dit is een phishing mail. Ga NIET in op de vraag tot betaling van de boete en klik NIET op links in de mail”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.

Phishing is een manier waarop online oplichters proberen inlog- , bank- of andere persoonlijke gegevens proberen te ontfutselen. Dat doen ze door potentiële slachtoffers te lokken via een valse e-mail of sms van een bedrijf of overheidsinstantie die ze vertrouwen. Zo proberen ze je te overtuigen om te klikken op een link die leidt tot een valse website. Daar geef je dan persoonlijke informatie in, waarna hackers toegang kunnen krijgen tot je bankrekening of online accounts.