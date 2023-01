Politie in burger krijgt drugs aangeboden: twee dealers gearresteerd

AntwerpenDe politie heeft het voorbije weekend drie dealers gevat in het stadscentrum. Een van hen was slechts 16 jaar. Zijn geld, de drugs en de brommer werden in beslag genomen.

Het wijkondersteuningsteam zag vrijdag een man op een step die kort een bezoek bracht aan een gebouw op de Belgiëlei. De politie ging over tot een controle. De 22-jarige verdachte had cannabis, twee gsm-toestellen en 475 euro op zak. “Bij hem thuis werd nog cannabis gevonden. Ook zijn step werd in beslag genomen. De onderzoeksrechter liet hem vrij onder voorwaarden", klinkt het bij politiezone Antwerpen.

Een ander team hield zaterdag toezicht in de omgeving van het Schipperskwartier. Tijdens hun patrouille in burger werd een van de inspecteurs aangesproken door een duo dat hen drugs aanbood. “De mannen van 24 en 27 jaar waren in het bezit van een kleine hoeveelheid cocaïne en bleken illegaal in ons land te verblijven. Ze werden gearresteerd en na hun voorleiding in vrijheid gesteld. Hun dossier wordt overgemaakt aan de dienst vreemdelingenzaken.”

Sportief rijgedrag

Het drugsondersteuningsteam zag donderdag een verdachte bromfietser in de omgeving van de Herentalsebaan. “De jongen reed sportief en had veel aandacht voor de omgeving. Toen hij heel erg kort een pand had bezocht op de Boterlaarbaan werd hij gecontroleerd. De 16-jarige had 1.240 euro cash op zak en had net 6 gram cocaïne verkocht. Zijn geld, de drugs en de brommer werden in beslag genomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.