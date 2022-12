Politie houdt oefening met gewapende mannen aan synagoge

Het voorbije jaar zijn honderden politie- en brandweermannen getraind om in het geval van een gewapend incident in te grijpen. Het is een intense samenwerking waarbij de politie de verdachte(n) uitschakelt en ervoor zorgt dat de brandweer veilig en efficiënt slachtoffers kan ontzetten (casualty extraction rescue teams). In de oefening hebben de hulpverleners deze technieken succesvol in de praktijk toegepast. Het was een uitgelezen kans om te leren nog beter op mekaar in te spelen.