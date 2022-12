Politie geeft tips voor een veilige oudjaarsnacht in Antwerpen: “Laad je gsm voldoende op en vermijd de waterkant van de Schelde”

AntwerpenDe Antwerpse politie geeft daags voor oudjaar enkele tips om op een veilige manier het nieuwe jaar in te luiden. Naast een herhaling dat het ten strengste verboden is om zelf vuurwerk af te steken, raadt men ook aan om niet onder invloed achter het stuur te kruipen en goed op elkaars veiligheid te letten. “Zorg dat je gsm altijd voldoende is opgeladen zodat je, als dat nodig is, mekaar kan bellen als het niet loopt zoals je hoopte.”

“Het is verboden om (knal)vuurwerk op zak te hebben en om het te gebruiken. De politie zal hier tijdens de feestnacht op controleren, want het gebruik ervan is niet zonder risico.” aldus woordvoerder Wouter Bruyns. Iedere gemeente kan voor zichzelf bepalen of inwoners zelf vuurwerk mogen afsteken. In Antwerpen mag dat al vele jaren niet.

“Als de politie je betrapt op het bezit of het gebruik ervan, kan je dat een GAS-boete opleveren wat tot 350 euro kan kosten. De politie zal het vuurwerk altijd in beslag nemen en veilig opslaan met het oog op de professionele vernietiging ervan. Ook die kosten worden je doorgerekend. Kies dus beter om naar het vuurwerk aan de Schelde te gaan kijken als je vuurwerk wil zien.”

De politie roept opnieuw op om te helpen met de identificatie van vuurwerkgebruikers door nuttige beelden te delen via hun website.

Glaasje op? Laat je rijden

Bent u bovendien van plan om ook op drankgebied de bloemetjes buiten te zetten? Weet dan dat er gecontroleerd wordt. “Bestuurders die onder invloed van drugs rijden, zien sowieso hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken worden voor 15 dagen. Als je na het gebruik van lachgas achter het stuur kruipt, rijd je onder invloed. Wees een slimme feestvierder en maak goede afspraken over wie drinkt en wie niet. Lukte het toch niet? Kies dan altijd voor een veilig alternatief zoals een taxi. Rijd nooit mee met iemand die onder invloed van alcohol of drugs is en leen ook zeker jouw wagen niet uit aan iemand die onder invloed rijd of niet over een rijbewijs beschikt.”

En ben je aan het eind van de avond, of het begin van de ochtend, moe? Gun jezelf dan de nodige rust. “Kruip enkel achter het stuur als je nog goed fris bent. Voel je onderweg een dipje aankomen, zet je dan even aan de kant voor een rustmoment. Gebruik nooit oppeppende middelen om wakker te blijven. Zo zorg je ervoor dat jij en jouw passagiers veilig thuiskomen.”

Let op elkaar

Wie van plan is bij iemand anders thuis het nieuwe jaar feestelijk in te zetten, laat zeker zijn of haar woning goed afgesloten achter. “Maak het inbrekers moeilijk en vermijd ladders in de buurt van je woning of andere spullen waarmee je met een simpele klim een woning kan betreden. Misschien kan je de buren laten weten dat je er tijdens de oudejaarsnacht niet bent. Verwacht je nog iemand laat thuis? Laat nooit een sleutel achter onder de mat, onder een bloembak, of op andere voorspelbare plaatsen.”

En als je met een groep op stap gaat, doe je er goed aan om op elkaar te letten. Op die manier raak je niet enkel je waardevolle spullen niet kwijt, maar verlies je ook je oriëntatie niet in de minder bekende delen van de stad. “Zorg dat je gsm altijd voldoende is opgeladen zodat je, als dat nodig is, mekaar kan bellen als het niet loopt zoals je hoopte. Ga nooit mee met iemand die je niet kent en vermijd altijd de waterkant aan de stadshaven en de Schelde.”

Noodnummer

Tot slot, als er een noodsituatie zich voordoet is er altijd het noodnummer 112. “Je kan dan kiezen of je medische hulp nodig hebt, de brandweer of politie. Blijf altijd aan de lijn en haak nooit in. Zo behoud je jouw plaats in de wachtrij en kom je niet opnieuw achteraan in de wachtrij terecht. Je kan ook altijd de 112-app downloaden.”

