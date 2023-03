Politie doet oproep naar camerabeelden en getuigen van dodelijke schietpartij in Merksem waarbij Firdaous (11) stierf

VERKEERSINFO Hinder op Antwerpse Ring na ongevallen in beide richtingen: halfuur vertraging vanaf Kennedytun­nel

Op de Ring rond Antwerpen is het momenteel aanschuiven in beide richtingen. Richting Nederland is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Borgerhout. Eerder stond er al file in de andere richting na een ongeval op het viaduct in Merksem.