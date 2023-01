Politie deelt 343 boetes uit tijdens verkeerscontroles

Antwerpen Aaron Moeraert (Zilte) en Jean-Trésor Vets (Untitled) zijn Antwerpse sommeliers van het jaar

Maandagavond werden in Kortrijk de resultaten bekendgemaakt van de dertiende editie van Sommelier of the Year 2023. Voor de provincie Antwerpen sleepten Aaron Moeraert (Zilte) en Jean-Trésor Vets (Untitled) de titel in de wacht.

