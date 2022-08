Politie controleert op parkeren op plaatsen voor mindervaliden

MINI Augustus is ‘Pridemaand’: hoe broodnodig is het regenbooge­vent nog voor de LG­BTQIA+-gemeen­schap vandaag?

Augustus staat traditiegetrouw in het teken van vrijheid en liefde in al haar diversiteit. Maar om van ‘Pridemaand’ eerder een ‘Pridejaar’ te maken, blijft positief activisme broodnodig. Dat weet ook Rémy Bonny, executive director van Forbidden Colours. De organisatie strijdt overal in Europa voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap en ziet ook in ons land nog werk aan de winkel. “Een leven zonder vrijheid om lief te hebben, is een leven zonder kleur.”