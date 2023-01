Politie confisqueert honderden stuks vuurwerk tijdens oudejaarsnacht: “Het terroriseert huisdieren en is gevaarlijk in onze dichtbebouwde stad”

AntwerpenOp oudejaarsnacht heeft de politie heel wat vuurwerk in beslag genomen. Al vroeg op de avond kwamen tientallen meldingen binnen van knalvuurwerk en vuurpijlen, vaak van zwaar kaliber, die werden afgestoken, verspreid over het hele Antwerpse grondgebied. Wie betrapt werd met vuurwerk kreeg een GAS-boete en het pyrotechnisch materiaal is in beslag genomen. De eigenaar moet ook de kosten voor het veilig transport en de vernietiging ervan betalen.

“Opvallend vaak staken voornamelijk jongeren vuurwerk af in horizontale richting, wat bijzonder gevaarlijk is voor wie zich in de omgeving bevindt,” aldus woordvoerder van de politie Wouter Bruyns. “Maar evengoed is het een groot risico op brand. Zo zijn onder meer een boom, een struik en beplanting in vlammen opgegaan. De politie behandelde meldingen van die aard met de grootste prioriteit.”

Zo werden een dertigtal pv’s opgemaakt voor het gebruik of het bezit van pyrotechnisch materiaal. Die vaststellingen gebeurden verspreid over de hele stad. In de regio’s Zuid en City heeft de politie het vaakst vuurwerk in beslag genomen. Daarbij vielen enkele gevallen net wat meer op dan anderen.

601 stuks vuurwerk voor één persoon

Om 18 uur nam de politie een grote hoeveelheid vuurwerk en knallers in beslag aan de Speelpleinstraat. Een jongeman had zich voorzien van niet minder dan 601 stuks. Onder zijn voorraad: 19 bombommetjes, 20 knalerwten en 55 ratellinten. Om 22.43 uur werden agenten opgeroepen voor een man die vuurwerk gebruikte in aanwezigheid van vijf kinderen in de Halenstraat. Daar heeft de politie onder meer vier dozen pyrotechnisch materiaal in beslag genomen en drie stokken vuurwerk.

Quote Door de kostprijs van de vernieti­ging van het illegale vuurwerk op overtre­ders te verhalen, stellen we hen verantwoor­de­lijk voor het gevaar voor en de mogelijke schade aan hun omgeving Burgemeester Bart De Wever (N-VA)

In de Alfons Engelsstraat, niet ver van het Stuivenbergziekenhuis, had iemand zoveel vuurwerk bij dat de politie vermoedde dat de verdachte de producten aan het verkopen was. De inspecteurs namen elf grote vuurpijlen in beslag, vier pakketten vuurwerk met elk 175 schoten, drie rookballen, 24 kleinere vuurpijlen, 100 kleine klappers en zes zware klappers van het type ‘cobra’. 18 Romeinse kaarsen werkten de lijst af.

Aan de Lakborslei had iemand 17 stuks vuurwerk op zak van verschillende types en een vrouw die vlak voor middernacht aan de Marneflaan gecontroleerd werd, droeg 84 stuks vuurwerk bij zich. In de Stella Marisstraat controleerde de politie om 22 uur dan weer iemand die 88 stuks vuurwerk had, waarvan zeker 86 vuurwerkpijlen.

Tot slot nam de politie al om 21.15 uur 19 stuks vuurwerk in beslag in de Jan Denucélaan en reed het Orida-fietsteam om 18.30 uur naar een jongeman in de Moerelei die vuurwerk in de lucht had geschoten. Naast hetgeen al weggeschoten was stond er nog eens 2,7 kg klaar om te vertrekken.

Hardleerse afstekers

Wie betrapt wordt op het gebruik of bezit van (knal)vuurwerk krijgt een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Ook de kosten voor het transport en de vernietiging ervan worden doorgerekend. Wanneer de politie (knal)vuurwerk in beslag neemt tot 1 kilogram, inclusief de verpakking, volgt er op een doordeweekse dag een rekening van 250 euro. Van 1 tot 5 kg loopt dat bedrag al op naar 450 euro. Neemt de politie meer in beslag, dan kost het diegene die betrapt werd 700 euro. In het weekend komt er sowieso nog 150 euro bij. Dus als je in het weekend betrapt wordt op het afsteken van een voetzoeker, dan krijg je een GAS-boete die tot 350 euro kan oplopen en daarbovenop nog een retributiekost van 400 euro.

Burgemeester Bart De Wever: “Door de kostprijs van de vernietiging van het illegale vuurwerk op overtreders te verhalen, stellen we hen verantwoordelijk voor het gevaar voor en de mogelijke schade aan hun omgeving. Ondanks een duidelijk verbod op het gebruik, dat in Antwerpen al zeer lang geldt, en een verbod op het bezit ervan in de eindejaarsperiode, blijven er veel hardleerse vuurwerkafstekers. De lokale politie reageert kordaat in deze periode. Vuurwerk levert niet alleen bijzonder veel hinder op, maar het terroriseert ook vele huisdieren en is uitermate gevaarlijk in onze dichtbebouwde en drukke stad. Het is dus niet meer dan logisch dat wie ermee betrapt wordt niet alleen beboet wordt, maar ook opdraait voor de kosten.”

