Politie betrapt zonnebrildief (33) op Antwerpse Meir

Vroegere Turkse partner ziet ‘marktfrau­de’ bij diamant­keur­der HRD Antwerp: gerecht onderzoekt of stenen te makkelijk een hogere waardering kregen

Het Antwerps gerecht voert sinds 2021 een onderzoek naar HRD Antwerp, een van de bekendste diamantkeurders ter wereld. De zaak is aangespannen door de vroegere Turkse partner van HRD Antwerp. Alles draait om de vraag of het certificatenlab te ‘soepel’ is bij de beoordeling van de zuiverheid, de kleur en de slijpkwaliteit van stenen. Dat heeft gevolgen voor de marktwaarde.