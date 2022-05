Politie betrapt sluikstorters en wildplassers aan Eilandje

Antwerpen Weyts en Crevits investeren in Antwerps begelei­dings­cen­trum Wingerd­bloei

Ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) investeren 440.000 euro in onderwijs op maat voor de zeer kwetsbare jongeren in veilig verblijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om jonge meisjes die het slachtoffer werden van mensenhandel of seksuele uitbuiting en soms maandenlang in een gespecialiseerde voorziening blijven. Ook het Antwerpse Wingerdbloei, een begeleidingscentrum voor jongeren en gezinnen met kinderen van 3 tot 18 jaar, krijgt steun.

23 mei