Politie betrapt poetsvrouw en barvrouw die in het zwart werken

Antwerpen/Gent Antwerpse Paula Marckx (1925-2020) maakt ook indruk in Gent: Artevelde­stad geeft haar straatnaam in buurt Flanders Expo

Bijna twee jaar na haar dood gaat de stad Gent Paula Marckx eren met een straatnaam. De stad Antwerpen had eerder al het pleintje voor de luchthaven van Deurne vernoemd naar de vrijgevochten Antwerpse pilote en zakenvrouw. In de Tweede Wereldoorlog werkte ze als tiener voor modehuis Natan, als journaliste interviewde ze onder meer The Beatles.

12 april