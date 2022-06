Politie betrapt minderjarigen sleutelend aan gestolen brommer

Antwerpen Mercedes in brand gestoken, mogelijk link met drugsmili­eu

Vannacht kort na middernacht werd de politie opgeroepen voor een autobrand in de Dokter Veeckmanslaan in Wilrijk. Een zijraam van de Mercedes met gepersonaliseerde nummerplaat was ingeslagen. De daders hadden brandstof over de wagen gegoten en dan in brand gestoken.

4 juni