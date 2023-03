Politie betrapt drietal dat cannabis rookt in auto bij actie tegen overlast in Berchem

Antwerpen verwijdert ‘woke’ portretten uit trappenhal Arenberg­schouw­burg

Vier foto’s van de gerenommeerde fotograaf Mous Lamrabat in de Antwerpse Arenbergschouwburg moeten van het stadsbestuur opnieuw vervangen worden door de oorspronkelijke historische schilderijen. De beslissing - ze speelde mee in het besluit van Arenberg-directeur Milan Rutten om op te stappen - zorgt voor grote ophef. Oppositiepartij Groen is in alle staten: “Cultuurschepen Ait Daoud gedraagt zich als een Romeinse keizer die vanop ‘t Schoon Verdiep de duim omhoog en omlaag doet.”