Politie betrapt bestuurder met vervallen rijbewijs: “Een half uur later zat hij opnieuw achter het stuur”

Circus, volksspel­le­tjes en een kermisdorp: onze tips voor Autovrije Zondag in de provincie Antwerpen

Geen motorlawaai en uitlaatgassen zondag, maar vrolijk gebabbel en gelach, muziek en belgerinkel: op 18 september vindt Autovrije Zondag plaats in zeven steden en gemeenten in de provincie Antwerpen. Het opzet is simpel: straten en pleinen voor één dag autovrij maken zodat bewoners en bezoekers alle ruimte krijgen om te fietsen, te skaten of rustig te wandelen. Ontdek hier wat er zondag in de provincie Antwerpen te beleven valt.

16 september