Politie beboet 16 sluikstorters in Merksem

Antwerpen “Terug naar de tekentafel”: stilstand Oosterweel­werf beroert politieke gemoederen

Het arrest van de Raad van State over de PFOS-vervuiling op de Oosterweelwerf zet de politieke verhoudingen op scherp. Nu de grondwerken – alweer – stilliggen, eisen de Vlaamse oppositiepartijen Groen en Vooruit dat Oosterweel “volledig wordt herdacht”. Tijd- én geldverlies, vindt N-VA. De meerderheidspartij wil het dossier zo snel mogelijk uit het slop. “Niets is zo nefast voor het milieu als de files in Antwerpen.”

20 april