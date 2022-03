Politie arresteert winkeldieven op Meir: “Ze hadden een buit ter waarde van 370 euro”

Deurne Bijna helft minder schoolver­la­ters in Stedelijk Lyceum Lakbors dankzij A’REA UP-plan: “Signalen op tijd oppikken is al helft van de oplossing”

Nergens in Vlaanderen is de ongekwalificeerde uitstroom bij jongeren groter dan in Antwerpen. Om te voorkomen dat studenten zonder diploma de school verlaten, trok de stad in het begin van de legislatuur 18 miljoen euro uit voor het urgentieplan A’REA UP, dat ze in 2022 nog verder uitrolt. In het Stedelijk Lyceum Lakbors in Deurne wierp de intense werking alvast vruchten af: In drie jaar tijd daalde het aantal schoolverlaters daar van 35% naar 20%, een daling van bijna de helft. “Zich uitschrijven is hier geen optie meer.”

17 maart