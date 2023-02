Politie arresteert inbrekers in hun hotelkamer

AntwerpenDe politie heeft donderdagnacht twee inbrekers gearresteerd in de buurt van het Stadspark. In hun hotelkamer werd geld en drugs gevonden.

In de nacht van donderdag op vrijdag verwittigde een bezorgde buurtbewoner de politie. Hij vermoedde dat er een inbraak bezig was in een pand in de Wipstraat. “Een man stond op uitkijk terwijl een tweede man zich in de zaak bevond”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.

Een interventiepatrouille kwam even later ter plaatse. De agenten stelden vast dat het rolluik van het pand omhoog was geduwd, de glazen deur kapot was gemaakt en de kassa was leeggemaakt. De cameraoperatoren van de politie konden de verdachten in beeld brengen en hen volgen. Zo zagen ze hoe de twee een hotel in de buurt binnenwandelden.

Het snelleresponsteam kon de twee verdachten even later in hun hotelkamer arresteren. “Er werd geld en drugs in beslag genomen. Beide mannen bleken illegaal in ons land te verblijven. Het labo zal nog een sporenonderzoek uitvoeren in het getroffen pand.”

