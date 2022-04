Politie arresteert dealer en leverancier: “1000 cash geld en cocaïne gevonden”

Het drugsondersteuningsteam volgde een auto van Antwerpen tot in Brasschaat. Het team vermoedde dat de inzittenden drugs aan huis zouden leveren. “De inspecteurs hadden het bij het rechte eind. Na de verkoop stopten en controleerden ze de auto. De bestuurder had bijna 1000 euro cash geld op zak. Bij hem thuis vond de politie nog meer geld. De cocaïne werd in beslag genomen. De vermoedelijke leverancier legde een positieve drugstest af”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.