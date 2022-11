Politie arresteert dealer (24): “Bij zijn ouders thuis lag 854 gram cannabis”

Antwerpen Tanguy Ottomer verkoopt kleine Nello & Patrasch'kes voor in de kerstboom

Je kunt het bekende standbeeld van Nello & Patrasche op de Handschoenmarkt nu ook in je kerstboom hangen: stadsgids Tanguy Ottomer liet het beeld in miniversie maken, als cadeautje om aan vrienden te geven. “Want het verhaal van Nello & Patrasche gaat over vriendschap”, aldus Ottomer.

