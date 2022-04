Politie arresteert dealer (19) op step

Het wijkondersteuningsteam zag in de Paleisstraat een jongeman drugs verkopen. Na de deal vertrok hij op zijn step. De inspecteurs gingen over tot een controle. “De 19-jarige verblijft illegaal in ons land. Bij hem thuis is een huiszoeking gebeurd. De politie nam 26 gram cocaïne, zijn step en 610 euro in beslag. De verdachte is gearresteerd en komt voor de onderzoeksrechter”, zegt Wouter Bruyns van politiezone Antwerpen.