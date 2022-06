Politie arresteert autodief (38) in Antwerpen-Noord

Donderdagnacht werd in de Selderstraat ingebroken in een woning. De dieven namen er de autosleutels en gebruikten deze om de wagen te stelen. Een interventiepatrouille kon via het ANPR-netwerk achterhalen dat de auto nog in de buurt was. “In het Realtime Intellegence Center (RTIC) konden camera’s het voertuig opsporen. De dief had het geparkeerd in de Lange Beeldekensstraat”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.