Politie arresteert Antwerpenaar (22) na aanslag op woning in Mechelen: “Maar na verhoor mocht hij opnieuw beschikken”

In de nacht van zaterdag op zondag werd er aan de toegangspoort van een woning op de Zwartzustersberg in Mechelen een explosief vanop afstand tot ontploffing gebracht. Gewonden vielen er niet, maar de schade aan de inkom was wel groot. Onder meer het valse plafond kwam helemaal naar beneden. De knal schrikte heel wat buurtbewoners op, maar was ook in de Mechelse wijk Nekkerspoel én in enkele buurgemeentes te horen.