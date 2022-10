Politie arresteert 12-jarige dealer: 1.100 euro cash geld en 2,1 gram cocaïne in beslag genomen

Antwerpen Stad wil zusterband met Sint-Petersburg behouden: “Ik hoop dat het moment komt dat we weer vriend­schaps­band met Russische volk kunnen aanknopen”

De CD&V-fractie diende maandag in de Antwerpse gemeenteraad een motie in om de zusterband met het Russische Sint-Petersburg te verbreken, gelet op het niet aflatende oorlogsgeweld in Oekraïne. Maar burgemeester Bart De Wever (N-VA) veegde dat, gesteund door een ruime meerderheid, van tafel. ‘Deze stedenband verbreken, vind ik onverstandig.”

