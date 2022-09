Politie achtervolgt minderjarige op gestolen step

Het fietsteam van de Politie Antwerpen was zaterdag bezig met een actie in regio Centrum toen ze in de Statiestraat een jongen op een elektrische step in de gaten kregen. De agenten wilden hem controleren, maar de jongen sloeg op de vlucht. Uiteindelijk werd hij gevat, maar hij weigerde alle medewerking. De jongen schold de politie uit en spuwde meermaals op de grond. De step werd later teruggevonden in het bezit van een andere jongeman. Beide heren konden geen duidelijke uitleg geven over waar de step vandaan kwam. Achteraf bleek dat ze de step gestolen hadden.