Politie achtervolgt man met gestolen wagen in Ekeren

In de Oppergaaistraat liet hij de wagen achter, maar zijn vlucht te voet was van heel korte duur. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie en verwondde daarbij een inspecteur. “De wagen bleek voorzien van een valse nummerplaat. Het voertuig was een jaar geleden gestolen in Amsterdam. De bestuurder van het voertuig bleek illegaal in ons land te verblijven en in het zwart te werken. Hij werd gearresteerd voor verder onderzoek. De wagen is in beslag genomen”, zegt Willem Migom van politiezone Antwerpen.