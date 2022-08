Politie achterhaalt identiteit van sluikstortend café tijdens overlastacties

Om te beginnen trof het wijkteam van het Eilandje tijdens hun toezicht een sluikstort aan in de August Michielstraat. Het afval was duidelijk afkomstig van een café en de schuldige kon relatief gemakkelijk achterhaald worden. De uitbater zal een boete ontvangen en draait op voor de gemaakte kosten. Er werden ook 20 verkeersovertredingen beboet, waaronder parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap en het negeren van het rode licht. Twee personen kregen een boete omdat ze een joint rookten op korte afstand van enkele spelende kinderen.

In de regio Zuid werd een actie tegen overlast georganiseerd door de wijkteams in samenwerking met het Orida-fietsteam en de lokale recherche. Het fietsteam haalde daarbij drie onverzekerde wagens uit het verkeer. In een ander gecontroleerd voertuig had de bestuurder een mes binnen handbereik. Nog een derde bestuurder werd betrapt met meerdere xtc-pillen in de wagen. Tot slot kreeg de bestuurder van een wagen die met erg luide muziek rondreed ook een boete.