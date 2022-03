Politicus Hicham El Mzairh wordt baas van de bussen bij De Lijn

Hicham El Mzairh kwam rond de eeuwwisseling vanuit Marokko in Antwerpen terecht. Hij kon er in 2001 als buschauffeur aan de slag. El Mzairh werkte zich op en werd een paar jaar geleden hoofd van de rijschool in Brugge. Nu krijgt hij na een succesvolle selectie de verantwoordelijkheid over de operaties bussen in de regio Antwerpen. Normaal gezien is de job verenigbaar met zijn politiek mandaat.