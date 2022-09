Poetin speelt oog kwijt: kritisch graffitiwerk duikt op in Antwerps Park Spoor Noord

ANTWERPEN Antwerpse kortfilm Daydrea­mers wint na New York nu ook award in Venetië: “Ik wist niet eens dat we genomi­neerd waren”

Na beste studentenkortfilm op het erg prestigieuze Tribeca Film Festival in New York wint ‘Daydreamers’ van regisseur Ante Pask (22), met Jurgen Delnaet in de hoofdrol, nu een tweede internationale prijs. De eer gaat deze keer naar scenarist Emiel Van Wouwe (27), die het Venetië Kortfilmfestival wint met zijn pakkend verhaal. “In New York stond ik niet op tijd op het podium om de award te ontvangen en deze keer wist ik niet eens dat we waren ingeschreven.”

