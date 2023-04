Podcast Antwerpfans komt met allereerst fysiek magazine over bekerfinale: “Verwacht geen technische analyses, maar een unieke kijk van op de tribune”

Man­teau-uitgever Julien Weverbergh (92) overleden

Julien Weverbergh (92), gewezen directeur van uitgeverij Manteau en oprichter van uitgeverij Houtekiet is maandag thuis vredig overleden. Dat meldt zijn familie aan onze krant. Weverbergh was ook de schoonvader van dichter Jotie T’Hooft, die gehuwd was met zijn dochter Ingrid.