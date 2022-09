Plannen voor Zorgbedrijf mét privépartner ZNA gaan (voorlopig?) niet door: “Te grote financiële risico’s, onduidelijkheid over lot van personeel”

Er is de voorbije anderhalf jaar al veel te doen geweest over de pogingen van het stadsbestuur om het publieke Zorgbedrijf – de stad is de enige aandeelhouder van de organisatie met 18 rusthuizen en 3.700 serviceflats - te herstructureren. Uitgangspunt voor het aantrekken van investeerders is dat er zo een gelijk speelveld ontstaat met de zorgbedrijven uit de privésector. “Alleen zo kunnen we de kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg garanderen”, zo beklemtoonde bevoegd schepen Els van Doesburg (N-VA) keer op keer.

Gouverneur

De Antwerpse oppositie zag dat totaal anders. PVDA stapte naar de gouverneur nadat de gemeenteraad in mei 2021 een eerste ‘privatiseringsplan’ had goedgekeurd. Cathy Berx schorste daarop de beslissing van de gemeenteraad. Er was immers nog geen wettelijk kader: eerst moest er een Vlaams decreet komen.

Dat decreet vond echter nooit een Vlaamse politieke meerderheid. Vier maanden geleden volgde een nieuwe poging. Er zou een woonzorgvereniging worden opgericht met ZNA als private partner voor het OCMW en het Zorgbedrijf. Nog vóór een tumultueuze gemeenteraad daarover weerklonk er luid protest bij het personeel van ZNA Joostens, dat in die operatie werd ingekanteld in het Zorgbedrijf. De Antwerpse meerderheid moest alle truken bovenhalen, zoals een schorsing van de gemeenteraad gedurende 40 minuten, om rechtsgeldig te kunnen stemmen en het punt te laten goedkeuren.

Nieuwe klacht

PVDA-gemeenteraadslid Lise Vandecasteele en de christelijke en socialistische overheidsvakbonden dienden daarop klacht in. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) bezorgde bevoegd minister Bart Somers een negatief advies. Somers heeft dat nu gevolgd.

Quote Voor de tweede keer krijgt het stadsbe­stuur het deksel op de neus. Het financieel plan wordt met de grond gelijkge­maakt. Verder is ook onduide­lijk wie voor een eventuele financiële tegenslag zal opdraaien. Gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA)

Lise Vandecasteele is tevreden. “Voor de tweede keer krijgt het stadsbestuur het deksel op de neus. Het financieel plan wordt met de grond gelijkgemaakt, het is gebouwd op drijfzand. Verder is ook onduidelijk wie voor een eventuele financiële tegenslag zal opdraaien. Bovendien is er geen wettelijke basis voor de plannen die het Zorgbedrijf heeft met zijn statutair personeel.”

Vandecasteele hoopt nu dat er een streep wordt getrokken onder de plannen. “Het Antwerpse stadsbestuur zou beter al zijn energie steken in kwaliteitsvolle en betaalbare ouderenzorg in plaats van die af te stoten.”

Wat nu?

Els van Doesburg (N-VA) reageert afgemeten. Er is geen sprake van om nu de handdoek te gooien. “We willen binnen het bestaande wettelijk kader een correcte juridische structuur vinden waarin het Zorgbedrijf in de toekomst binnen een gelijk speelveld kan werken. We zijn de opmerkingen van het ABB nu aan het bekijken en gaan in op hun vraag naar overleg.”

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

