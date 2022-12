Plan Kopenhagen voor betere en veiligere fietspaden op drie jaar tijd: stad Antwerpen en randgemeenten trekken met Vlaamse steun bijna 63 miljoen euro uit

AntwerpenDe stad Antwerpen en 28 randgemeenten in het arrondissement hebben voor bijna 62,3 miljoen euro aan nieuwe fietspaden ingediend. De stad alleen is goed voor 35,9 miljoen euro. De projecten moeten voor eind 2025 afgewerkt zijn. “Als er morgen meer mensen voor de fiets kiezen, is dat dankzij de lokale besturen die zaken in beweging zetten”, zegt Vlaams minister Bart Somers (Open Vld).

De Vlaamse regering lanceerde afgelopen zomer het Plan Kopenhagen – naar de meest fietsvriendelijke stad ter wereld – dat in drie jaar tijd minstens duizend kilometer aan extra fietspaden moet opleveren. Vlaanderen legde daarvoor 157 miljoen euro vast. De lokale besturen en de provincies hebben die verwachtingen ruimschoots overtroffen. Ze dienden projecten voor in totaal 2.017 kilometer in. In de provincie Antwerpen gaat het voor alle gemeenten samen om 384 kilometer.

Wuustwezel op kop

De geplande investeringen in beter en veiliger fietsverkeer zijn wel zeer ongelijk verdeeld. Zes gemeenten in het arrondissement Antwerpen dienden helemaal géén projecten in: Boom, Borsbeek, Essen, Hemiksem, Hove en Wijnegem. Gemeten per inwoner levert Wuustwezel in de Noorderkempen de grootste inspanning: 85,87 euro per kop. Samen met Brecht, Wommelgem en Kontich is Wuustwezel een van de vier gemeenten die hun zogenaamd ‘trekkingsrecht’ (een vastgelegde minimumenveloppe) overschrijden. Voor elke euro die een gemeente op die manier extra investeert, legt Vlaanderen één euro bij. Dat wordt gefinancierd met de centen van gemeenten die hun trekkingsrecht niet volledig opnemen.

Quote Ik ben vooral blij dat Vlaanderen onze plannen steunt in plaats van eigen plannen op te leggen. Elke euro is begroot omdat fietsinfra­struc­tuur voor ons, naast het opwaarde­ren van het groen en de open ruimte, een toppriori­teit is. Burgemeester Dieter Wouters (CD&V), Wuustwezel

“De Vlaamse subsidies zijn een welkome ondersteuning voor onze fietsinvesteringen”, reageert Wuustwezels burgemeester Dieter Wouters (CD&V). “Investeringen die we sowieso gingen doen. Maar ik ben vooral blij dat Vlaanderen onze plannen steunt in plaats van eigen plannen op te leggen. Elke euro is begroot omdat fietsinfrastructuur voor ons, naast het opwaarderen van het groen en de open ruimte, een topprioriteit is. De grote projecten zoals de Sint-Lenaartseweg springen in het oog, maar de ‘kleinere’ investeringen hebben evenveel effect. Denk maar aan een fietsbrug over een waterloop of een doorsteek doorheen het landschap waardoor een drukke gewestweg vermeden kan worden.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Burgemeester van Wuustwezel Dieter Wouters - De opening van basisschool 't blokje in Wuustwezel © Tessa Kraan

Een cofinanciering van 45 miljoen euro – uit de pot van 157 miljoen – is bestemd voor de provincies. Die leggen er zelf nog eens 45 miljoen bovenop. We zitten dan op het terrein van de fietssnelwegen, de ruggengraat van het netwerk aan fietsroutes. “Die brengen fietsers snel en veilig op hun bestemming”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). “Daarnaast blijven we verder investeren in veilige en comfortabele fietspaden langs gewest- en waterwegen. Deze legislatuur gaat het om 300 miljoen euro per jaar. We willen nog meer Vlamingen op de fiets krijgen. Fietsen is niet enkel financieel voordelig, je verplaatst je flexibeler en snel.”

Voor alle duidelijkheid: het is vooraf onmogelijk om te weten welke ingediende projecten tegen 2025 zeker worden gerealiseerd.

Missing links

In de stad Antwerpen gaat het volgens schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) vooral om het verbeteren en veiliger maken van fietspaden. “Ook ontbrekende stukken – missing links – zitten daarbij. Het is goed dat we dankzij de Vlaamse middelen een en ander kunnen versnellen, bijvoorbeeld in de haven en in Merksem. Maar voor gewestwegen en fietsostrades zouden extra inspanningen ook welkom zijn. Alle Vlaamse provincies riepen onlangs minister Peeters op om het Vlaams aandeel in het Fietsfonds de stijging van de provinciale middelen voor fietsinfrastructuur te laten volgen. Ik wil die 300 miljoen euro per jaar van minister Peeters graag ook effectief de grond in zien gaan.”

Een interactieve kaart van de investeringen vindt u hier.

