Pizzeria Abdijstraat bestuurlijk gesloten na aanslag vorige maand: “Gevaar voor de openbare veiligheid”

Bekende slagerij in Deurne verzegeld wegens fraude, zaakvoer­der verdacht van cocaïne­smok­kel

Donderdag heeft het Kali-team de bekende slagerij Butcher Ikken op de Herentalsebaan in Deurne verzegeld in opdracht van het parket van Antwerpen. Er loopt een onderzoek naar witwassen en fiscale fraude door het DIFA-team dat aan drugscriminaliteit gelinkte ondernemingen doorlicht. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Zaakvoerder Omar I. is één van de verdachten in het drugsproces tegen de broers Z. die in Antwerpen-centrum de Hotdog Factory uitbaatten.