“Pieter had geen mes, waarom schoten agenten hem dan dood?” Ouders wachten al drie jaar op eerlijk antwoord

Antwerpen Rookontwik­ke­ling zet brandalarm woonzorg­cen­trum in werking: heel even medisch interven­tie­plan van kracht

Het medisch interventieplan was in de nacht van vrijdag op zaterdag even opgestart in het woonzorgcentrum OLV Antwerpen. Door een kleine rookontwikkeling was het brandalarm in werking getreden. De oorzaak werd snel gevonden.

