“Perfecte gelegenheid om bruggen te bouwen”: Pasen en ramadan samen gevierd in Borgerhout

“Een mooi eerbetoon aan onze engel”: vrienden willen witte mars organise­ren voor Yentl (36) na plotse dood

De plotse dood van de 36-jarige Yentl uit Lier heeft diepe wonden geslagen. De vrouw werd enkele weken geleden dood teruggevonden in haar zetel, haar vriend Redouan A. werd later gearresteerd voor doodslag. Ook op sociale media uitten velen hun medeleven. Bianca, de beste vriendin van Yentl, roept op om een herdenkingsmoment te organiseren. “Ze had een gouden hart”, klinkt het diepbedroefd.