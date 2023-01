‘Pedojagers’ lokken man (37) in de val en slaan hem in elkaar: 23-jarige verdachte aangehouden

Column Luc Van der Kelen kijkt vooruit: “Slechter dan het voorbije jaar kan het allicht niet worden”

Rekeningske gekregen van Engie. 2.721,01 euro, de gevreesde jaarafrekening. Plus nog eens een verdubbelde voorschotfactuur van 451 euro in de maand. Net voor de feesten is dat verre van prettig en van de beloofde energiepremies voor de komende maanden hebben we nog geen euro gezien. Maar, we zijn niet alleen en hoop doet leven. Misschien volgt er wel een deugddoend nieuwjaarsgeschenk.

31 december