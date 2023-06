Paul ‘Boogie Boy’ Ambach (75) bezoekt in ‘Shalom Allemaal!’ voor het eerst Auschwitz: “Ik was nu pas klaar voor confrontatie met die catastrofe”

Rechter in beroep is mild voor trucker die joodse zusjes doodreed, ondanks eis van parket: "Weken geduurd voor hij weer durfde rijden”

Tom D., de vrachtwagenchauffeur die op 24 augustus 2021 de joodse meisjes Hinda (9) en Giti (1,5) A. aanreed in de Lange Leemstraat, krijgt geen hogere straf in beroep. Dat heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen gisteren besloten. In november vorig jaar kreeg D. zes maanden cel met uitstel. Zowel het parket als de trucker gingen in beroep tegen het vonnis. De ene partij vond de straf immers te licht, terwijl de andere die net te zwaar vond.