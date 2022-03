Pastoor laat het leven bij zware uitslaande woningbrand in Deurne

Zandhoven Schutters openen vuur op Brasserie Notisse: drie kogelinsla­gen aan inkom

Brasserie Notisse, aan de Dijkstraat in Viersel, zou in de nacht van maandag op dinsdag onder vuur genomen zijn. In de deur van het restaurant zijn minstens drie kogelgaten zichtbaar. De brasserie kwam in een vorig leven, toen het nog De Kroon heette en andere eigenaars had, al in het nieuws als dekmantel voor het witwassen van drugsgeld. Of de schutter het op de huidige eigenaar of op de vorige had gemunt, is onduidelijk.

