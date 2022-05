Parket wil 30 agenten van pesterige en racistische Whatsapp-groep vervolgen: raadkamer beslist volgende maand

AntwerpenHet Antwerps parket wil een dertigtal leden van de Lokale Politie Antwerpen en het Veiligheidskorps van de federale overheidsdienst Justitie vanwege ernstig pestgedrag jegens collega’s. Meer bepaald werden er in een besloten Whatsapp-groepje beledigende, seksistische en racistische commentaren gedeeld, wat bij één collega zelfs leidde tot suïcidale gedachten . De raadkamer zal op 2 juni uitspraak doen over de doorverwijzing van de zaak.

Alle verdachten maakten deel uit van een team dat instaat voor de bewaking en het transport van arrestanten en gedetineerden (GEOV). De bewuste Whatsapp-groep werd gebruikt in 2015 en 2016. De gesprekken gingen over prak­tische zaken, zoals het wisselen van shifts, maar de leden schepten ook op over ge­weld, deelden racistische en seksistische overtuigingen, verwezen naar Hitler, en toonden foto’s van gede­tineerden die enthousiast werden becom­mentarieerd met bewoordingen als “precies wel een mottig exemplaar” of “nen echten terrorist”.

Ook krantenartikels werden gedeeld, zoals het nieuws dat een 14-jarig meisje in een jeugdinstelling werd neergeschoten met een rubberen kogeltje. “Wss zo een voos wijf, beter stuk of 10 van die ballekes opschieten”, reageerde L. Hij zou de oprichter van de chatgroep zijn. Na de aanslagen in Parijs riep U., lid van het veiligheidskorps van de FOD Justitie, op tot actie: “De keet afsluiten en van binnenuit uitzuiveren. Politie en leger zij aan zijn (sic). Gedaan met lullen. Tijd om te handelen.” Een agent deelde daarop de geheime locatie mee waar de machinegeweren worden opgeslagen.

‘Bruin apen die hier alles mogen’

Eén van de leden van de groep was zo ontstemd door hetgeen er in de groep allemaal gedeeld werd dat hij in 2016 naar zijn chef ging en melding maakte van de fenomenen. “Tot december 2016 heb ik bijna drie jaar als veiligheidsagent gewerkt binnen het Antwerpse GEOV-team”, vertelde de agent die als gevolg van de pesterijen is overgeplaatst naar een West-Vlaams Veiligheidskorps destijds. “Vanaf het prille begin heb ik de sfeer op de werkvloer als vijandig ervaren. Agenten keken er openlijk neer op veiligheidsagenten zoals ik. ‘Jullie zijn maar nepagenten, niet goed genoeg om bij de echte politie te gaan.’ Dat soort opmerkingen was dagelijkse kost. Agenten zeiden ook openlijk dat ze ‘met die en die collega’s’ niet wilden werken en deden dat dan ook niet.”

“Allochtone collega’s en collega’s die in de ogen van de pesters zwakheden vertoonden, kregen het zwaar te verduren”, vervolgt de agent. “Mijn zwakheid in hun ogen was dat ik een pacemaker draag. ‘Gij zijt ne gehandicapte!’ ‘Werk jij hier omdat ze het percentage gehandicapten bij Justitie moesten optrekken?’ Ook dat kreeg ik dagelijks te slikken. De pesters - en ze waren met zo’n 25 - lieten onder elkaar ook hun afkeur over allochtone collega’s blijken. Ze hadden het dan altijd over ‘die bruin apen die hier alles mogen’.” Na zijn melding verdween het groepje.

Op 2 juni zullen we horen welke verdachten zich uiteindelijk voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.

LEES OOK: