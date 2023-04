Parket opent onderzoek naar moord op Roemeen (37) in Antwerpen

Oud-partijvoor­zit­ter Marc Van Peel wil niets meer weten van CD&V: “Hoe kan ik als inwoner van een stad als Antwerpen nog voor CD&V stemmen?”

Zijn beslissing nam hij een maand geleden in alle stilte, maandag lekte ze uit: Marc Van Peel, 18 jaar lang havenschepen in Antwerpen, heeft het gehad met CD&V. Dat voorzitter Sammy Mahdi zich uitsprak tegen de investering van chemiereus Ineos in de haven, was er te veel aan. “Ik schort mijn lidmaatschap op. Deze partij is tegen de stad en de industrie.” Opmerkelijk: Antwerps CD&V-gemeenteraadslid Caroline Bastiaens deelt zijn gevoel. “Maar ik heb nog geen drastische beslissing genomen.”