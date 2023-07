Parket eist contactverbod voor drugsverslaafde jongen die zus sloeg, tegen wil van ouders: “Breng mijn zoon alstublieft weer naar huis”

Voor het eerst elektri­sche fiets bestuur­lijk in beslag genomen: “Hij reed gevaarlijk en ontweek politiecon­tro­le”

Voor het eerst is in Antwerpen een elektrische fiets bestuurlijk in beslag genomen. Die mogelijkheid bestaat al sinds 2019, maar werd tot op heden niet toegepast. Een fietster die roekeloos over het fiets- en voetpad reed en daarbij andere weggebruikers in gevaar bracht kreeg de dubieuze eer om de allereerste persoon te zijn wiens fiets op een dergelijke manier afgenomen werd. “Roekeloos rijgedrag zal van niemand getolereerd worden.”