Parket eist 1 jaar cel tegen moneymule: “Een bankapplicatie? Dat heb ik niet”

Die kwamen in 2021 aan het licht nadat een 84-jarige vrouw het slachtoffer was geworden van phishing. Duizend euro werd er toen overgeschreven op de bankrekening van de 27-jarige. De twintiger werd verhoord door de politie, maar zijn verklaringen waren volgens het parket erg tegenstrijdig. Het geloofde zijn uitleg, dat hij er niets mee te maken had, niet en dagvaardde hem dus. Gelet op zijn jonge leeftijd en twee eerdere veroordelingen voor drugsfeiten en afpersing, vorderde het parket een celstraf van 1 jaar effectief alsook een geldboete tot 1.600 euro. De 27-jarige vroeg de vrijspraak. “U zegt dat het geld werd overgeschreven via een bankapplicatie? Dat heb ik niet”, beweerde de twintiger. Hij ging vol voor de vrijspraak. Of hij die ook krijgt, weten we binnen de maand.